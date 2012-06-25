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Udgået
Perfekt styling ved en konstant og plejende temperatur
Philips ProCare-glattejern beskytter håret mod overophedning, takket være de nyudviklede Dual-Care™-plader med konstant temperatur og EHD Technology™
Keramiske plader
Jævn varmefordeling 199 C
Ionisk behandling
15 sek. opvarmningstid
Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.
Med avanceret Philips EHD+-teknologi vil din styler altid fordele varmen meget jævnt - selv ved høje temperaturer - og forebygge skadelige "hot spots". Dette giver en øget beskyttelse og hjælper dermed til at holde dit hår sundt og glansfuldt.
Dette glattejern holder en mere konstant temperatur. Takket være det højtydende varmeelement kan du glatte dit hår ved en mere skånsom temperatur og samtidig få nøjagtig den stil, du ønsker!
5.0
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
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Berlinerin
25/06/2012
Deutschland
Schonendes und effizientes Glätten der Haare dank neuer Technologie
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Haarglätter den Haaren schädigen, sie abbrechen und stumpf aussehen lassen. Das Gerät von Philips ProCare ist anders, die Temperatur wird nämlich kontrolliert und konstant bei unter 200°C gehalten. Die deutliche Temperaturreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Glätteisen sorgt dafür, dass das Haar schonend geglättet wird. Trotz der niedrigeren Temperaturstufe ist das Styling überzeugend: Mein Haar ist gut geglättet, fühlt sich weich und gepflegt an. Je nach Haartyp stehen drei Temperaturstufen zur Auswahl. Die Glättplatten werden in Sekundenschnelle auf die gewählte Temperatur aufgeheizt, ein digitales Display informiert über den aktuellen Status. Dank der Hinweise in der Gebrauchsanweisung ist es mir als ungeübter Person sofort möglich gewesen, die Haare ohne den berüchtigten „Knick“ am Haaransatz zu stylen. Einzig mit dem Styling von Wellen hatte ich kleinere Schwierigkeiten, denn sie sind mir nicht „knickfrei“ gelungen. Nach ein wenig Übung ist das sicher aber auch kein Problem mehr. Die Touch-Up-Funktion ist ideal, um einen Look aufzufrischen. Hierbei wird die Temperatur reduziert, um besonders schonend nachzuglätten. Sie reicht meiner Erfahrung nach völlig aus, wenn man recht feines Haar hat oder es zuvor schon geglättet hat. Wie alle Philips-Geräte ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Handhabung des Haarglätters absolut überzeugend. Das Gerät ist fast intuitiv zu bedienen, es sieht sehr schick aus und das lange Stromkabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Stylen. Die Heizplatten sind so platziert, dass sie die Haut nicht berühren können. Fazit: Überzeugende Stylingergebnisse, konstante Temperatur ermöglicht Glätten ohne Beanspruchung der Haare!
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Denne anmeldelse blev foretaget for HP8339/00 Haarglätter
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Schmidt
06/01/2012
Deutschland
Glätteisen
Das Eisen ist sehr schnell warm und bringt ein hervorragendes Ergebnis.
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Muuseli
24/03/2017
Suisse
Top Funktionen
Einfach in der Bedienung. Tolles Resultat. Sehr empfehlenswert
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