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Udgået

ProCare-glattejern

HP8339/20

5

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Perfekt styling ved en konstant og plejende temperatur

Philips ProCare-glattejern beskytter håret mod overophedning, takket være de nyudviklede Dual-Care™-plader med konstant temperatur og EHD Technology™

Se alle fordele

Perfekt styling ved en konstant og plejende temperatur

  • Keramiske plader

  • Jævn varmefordeling 199 C

  • Ionisk behandling

  • 15 sek. opvarmningstid

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.

Sundt hår uden hotspots med Even Heat Distribution

Med avanceret Philips EHD+-teknologi vil din styler altid fordele varmen meget jævnt - selv ved høje temperaturer - og forebygge skadelige "hot spots". Dette giver en øget beskyttelse og hjælper dermed til at holde dit hår sundt og glansfuldt.

Pleje og effektiv og glatning med konstant temperatur

Pleje og effektiv og glatning med konstant temperatur

Dette glattejern holder en mere konstant temperatur. Takket være det højtydende varmeelement kan du glatte dit hår ved en mere skånsom temperatur og samtidig få nøjagtig den stil, du ønsker!

Tekniske specifikationer

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25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Schonendes und effizientes Glätten der Haare dank neuer Technologie

Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Haarglätter den Haaren schädigen, sie abbrechen und stumpf aussehen lassen. Das Gerät von Philips ProCare ist anders, die Temperatur wird nämlich kontrolliert und konstant bei unter 200°C gehalten. Die deutliche Temperaturreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Glätteisen sorgt dafür, dass das Haar schonend geglättet wird. Trotz der niedrigeren Temperaturstufe ist das Styling überzeugend: Mein Haar ist gut geglättet, fühlt sich weich und gepflegt an. Je nach Haartyp stehen drei Temperaturstufen zur Auswahl. Die Glättplatten werden in Sekundenschnelle auf die gewählte Temperatur aufgeheizt, ein digitales Display informiert über den aktuellen Status. Dank der Hinweise in der Gebrauchsanweisung ist es mir als ungeübter Person sofort möglich gewesen, die Haare ohne den berüchtigten „Knick“ am Haaransatz zu stylen. Einzig mit dem Styling von Wellen hatte ich kleinere Schwierigkeiten, denn sie sind mir nicht „knickfrei“ gelungen. Nach ein wenig Übung ist das sicher aber auch kein Problem mehr. Die Touch-Up-Funktion ist ideal, um einen Look aufzufrischen. Hierbei wird die Temperatur reduziert, um besonders schonend nachzuglätten. Sie reicht meiner Erfahrung nach völlig aus, wenn man recht feines Haar hat oder es zuvor schon geglättet hat. Wie alle Philips-Geräte ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Handhabung des Haarglätters absolut überzeugend. Das Gerät ist fast intuitiv zu bedienen, es sieht sehr schick aus und das lange Stromkabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Stylen. Die Heizplatten sind so platziert, dass sie die Haut nicht berühren können. Fazit: Überzeugende Stylingergebnisse, konstante Temperatur ermöglicht Glätten ohne Beanspruchung der Haare!

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06/01/2012

Deutschland

Deutschland

Glätteisen

Das Eisen ist sehr schnell warm und bringt ein hervorragendes Ergebnis.

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24/03/2017

Suisse

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Top Funktionen

Einfach in der Bedienung. Tolles Resultat. Sehr empfehlenswert

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