Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Respekter dit hår dag og nat
Philips giver dig den unikke Care Touch®-indstilling, som gør, at dit glatte look holder i længere tid med færre skader.
SalonStraight
Respect
Automatisk indstilling giver sundere styling. Hold din styling ved lige hele dagen, samtidig med at du skåner dit hår
Keramik er mikroskopisk glat og robust fra naturens side og er et af de bedste materialer til glatteplader. Pladerne glider ubesværet gennem dit hår og giver dig et perfekt og glansfuldt hår.
.
4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Plancha para el pelo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Plancha para el pelo
alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Straightener
maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Plancha para el pelo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Plancha para el pelo