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Udgået

Glattejern

HP8342

4.5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Respekter dit hår dag og nat

Philips giver dig den unikke Care Touch®-indstilling, som gør, at dit glatte look holder i længere tid med færre skader.

Se alle fordele

SalonStraight Respect

Respekter dit hår dag og nat

  • SalonStraight

  • Respect

Sundere styling med automatiske indstillinger med mere skånsomme temperatur

Sundere styling med automatiske indstillinger med mere skånsomme temperatur

Automatisk indstilling giver sundere styling. Hold din styling ved lige hele dagen, samtidig med at du skåner dit hår

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Keramik er mikroskopisk glat og robust fra naturens side og er et af de bedste materialer til glatteplader. Pladerne glider ubesværet gennem dit hår og giver dig et perfekt og glansfuldt hår.

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Plancha para el pelo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Plancha para el pelo

03/12/2011

Nederland

Nederland

super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Straightener

11/12/2013

España

España

practicas

son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Plancha para el pelo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8342 Plancha para el pelo

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