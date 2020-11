Ekstra brede plader for bedre resultater i tykt eller langt hår

Det kan være vanskeligt og tidskrævende at glatte tykke eller langt hår. Det er, fordi pladerne ofte er for smalle til at holde håret, og håret skal glattes flere gange for at få det ønskede resultat. Disse ekstra brede glatteplader er designet specielt til tykt eller langt hår. Den øgede pladebredde, som giver en 40 % større glatteflade, kan glatte mere hår på én gang og dermed reducere tidsforbruget.