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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Care Edition
Ionisk
230°C
Keratinkeramisk belægning
Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion, som giver bedre pleje af håret
Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.
Denne høje temperatur giver dig mulighed for at ændre frisurens form og giver det perfekte look, du ønsker.
4.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Fordele
El precio
Ulemper
Nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 KeraShine Haarglätter
bobbocri
24/10/2015
Italia
Bekræftet køber
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine