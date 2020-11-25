ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår
  • Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår
  • Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår
  • Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår
  • Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår
  • Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår
  • Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår
  • Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår

Udgået

KeraShine-fladjern

HP8348/00

4.7
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår
Det nye Philips KeraShine Ionic-fladjern med keratinholdige keramikplader giver dig mulighed for at opnå den glatte hårstil, du ønsker, samtidig med at det er blidere mod håret.
Se alle fordele

med keratinholdig keramik

Glat forsigtigt, og opnå et silkeblødt hår

  • Care Edition

  • Ionisk

  • 230°C

  • Keratinkeramisk belægning

Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion

Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion

Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion, som giver bedre pleje af håret

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.

230°C professionel varme giver perfekte resultater

230°C professionel varme giver perfekte resultater

Denne høje temperatur giver dig mulighed for at ændre frisurens form og giver det perfekte look, du ønsker.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Fordele

El precio

Ulemper

Nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 KeraShine Haarglätter

24/10/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.