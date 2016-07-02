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Udgået

Konisk curler

HP8618/00

4.6

| (8) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

En sundere vej til perfekte krøller og bølger

Bløde, fyldige krøller med flot glans. Overdådige, smukke bølger med masser af fylde… Med det nye koniske Philips-krøllejern Care CurlControl kan du skabe forskellige krøllede frisurer uden at sætte dit hårs sundhed i fare

Se alle fordele

takket være Curl Ready-indikatoren

En sundere vej til perfekte krøller og bølger

  • Konisk cylinder (13-25 mm)

  • Silkeglat keramisk belægning

  • Temperatur 130 - 200 C

  • Auto-sluk

Den unikke indikator giver dig besked, når krøllejernet er klar

Den unikke indikator giver dig besked, når krøllejernet er klar

Den unikke Curl Ready-indikator giver dig besked, når krøllejernet er klar, ved at give et "bip"-signal. Denne innovative funktion hjælper dig med at få smukke krøller og bølger og forhindrer samtidig overdrevet slid på håret. Du skal blot vælge en af de tre krølletider og trykke på knappen efter at have snoet håret rundt om cylinderen. Se brugervejledningen for at få anbefalinger fra vores håreksperter om, hvordan du vælger en krølletid afhængig af din hårtype og det look, du vil opnå.

SilkySmooth keramisk belægning er dobbelt så skånsom mod dit hår

SilkySmooth keramisk belægning er dobbelt så skånsom mod dit hår

SilkySmooth keramisk belægning, som er dobbelt så skånsom som den keramiske cylinder, sikrer mindre friktion og glattere hårbehandling, så håret bliver sundere og mere skinnende.

Digitale indstillinger giver dig mulighed for at justere krøllejernet til din hårtype

Digitale indstillinger giver dig mulighed for at justere krøllejernet til din hårtype

Digitale indstillinger giver dig mulighed for at vælge den temperatur (130 - 200 °C) og krølletid (5, 8 eller 10 sekunder), der passer til din hårtype og det ønskede look.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

8

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

02/07/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Trevlig sätt att locka hår

Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Konisk locktång

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Konisk locktång

05/12/2012

Deutschland

Deutschland

Philips Konischer Lockenstab

bin begeistert von Philips Konischer Lockenstab HP8618/00 ...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Konischer Lockenstab

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Konischer Lockenstab

15/01/2017

Nederland

Nederland

Super tang!

Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Conische krultang

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Conische krultang

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