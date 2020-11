Den unikke indikator giver dig besked, når krøllejernet er klar

Den unikke Curl Ready-indikator giver dig besked, når krøllejernet er klar, ved at give et "bip"-signal. Denne innovative funktion hjælper dig med at få smukke krøller og bølger og forhindrer samtidig overdrevet slid på håret. Du skal blot vælge en af de tre krølletider og trykke på knappen efter at have snoet håret rundt om cylinderen. Se brugervejledningen for at få anbefalinger fra vores håreksperter om, hvordan du vælger en krølletid afhængig af din hårtype og det look, du vil opnå.