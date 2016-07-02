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Udgået
En sundere vej til perfekte krøller og bølger
Bløde, fyldige krøller med flot glans. Overdådige, smukke bølger med masser af fylde… Med det nye koniske Philips-krøllejern Care CurlControl kan du skabe forskellige krøllede frisurer uden at sætte dit hårs sundhed i fare
Konisk cylinder (13-25 mm)
Silkeglat keramisk belægning
Temperatur 130 - 200 C
Auto-sluk
Den unikke Curl Ready-indikator giver dig besked, når krøllejernet er klar, ved at give et "bip"-signal. Denne innovative funktion hjælper dig med at få smukke krøller og bølger og forhindrer samtidig overdrevet slid på håret. Du skal blot vælge en af de tre krølletider og trykke på knappen efter at have snoet håret rundt om cylinderen. Se brugervejledningen for at få anbefalinger fra vores håreksperter om, hvordan du vælger en krølletid afhængig af din hårtype og det look, du vil opnå.
SilkySmooth keramisk belægning, som er dobbelt så skånsom som den keramiske cylinder, sikrer mindre friktion og glattere hårbehandling, så håret bliver sundere og mere skinnende.
Digitale indstillinger giver dig mulighed for at vælge den temperatur (130 - 200 °C) og krølletid (5, 8 eller 10 sekunder), der passer til din hårtype og det ønskede look.
4.6
ud af 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Wera1957Moda
02/07/2016
Sverige
Bekræftet køber
Trevlig sätt att locka hår
Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Konisk locktång
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Konisk locktång
amelix
05/12/2012
Deutschland
Philips Konischer Lockenstab
bin begeistert von Philips Konischer Lockenstab HP8618/00 ...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Konischer Lockenstab
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Konischer Lockenstab
Krultanglover
15/01/2017
Nederland
Super tang!
Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Conische krultang
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8618/00 Conische krultang