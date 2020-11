Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen

Philips KeraShine Ionic-styleren giver dig mulighed for på en nem måde at skabe bløde bølger, samtidig med at du plejer håret. Opvarmet 45 mm cylinder med keratinbelægning sikrer langtidsholdbare resultater, og indtrækkelige børstehår garanterer sikker anvendelse. Se alle fordelene