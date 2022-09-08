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Udgået
HP8632/00
Care Edition
Ionisk
45 mm cylinder
Keratinkeramisk belægning
De unikke børstehår, der kan trækkes tilbage, garanterer nem og sikker anvendelse: Vikl blot håret rundt om børsten, og drej den kolde spids. Derved bliver børstehårene trukket tilbage. Denne unikke funktion sikrer, at hårene nemt frigøres, og således bevarer funktionen dine krøllers perfekte form.
Ionisk pleje, der giver blankt hår uden krus
Vælg mellem 2 temperaturindstillinger til styling på 160 °C og 190 °C, der sikrer et langvarigt resultat, samtidig med at risikoen for skade på dit hår minimeres.
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