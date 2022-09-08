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  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
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  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
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  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
  • Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen

Udgået

KeraShine-opvarmet stylingbørste

HP8632/00

Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen
Philips KeraShine Ionic-styleren giver dig mulighed for på en nem måde at skabe bløde bølger, samtidig med at du plejer håret. Opvarmet 45 mm cylinder med keratinbelægning sikrer langtidsholdbare resultater, og indtrækkelige børstehår garanterer sikker anvendelse.
Se alle fordele

med keratinholdig keramik

Sæt håret omhyggeligt med bløde, glatte bølger og volumen

  • Care Edition

  • Ionisk

  • 45 mm cylinder

  • Keratinkeramisk belægning

Børstehår, der kan trækkes tilbage, og som slipper håret

Børstehår, der kan trækkes tilbage, og som slipper håret

De unikke børstehår, der kan trækkes tilbage, garanterer nem og sikker anvendelse: Vikl blot håret rundt om børsten, og drej den kolde spids. Derved bliver børstehårene trukket tilbage. Denne unikke funktion sikrer, at hårene nemt frigøres, og således bevarer funktionen dine krøllers perfekte form.

Ionisk pleje, der giver blankt hår uden krus

Ionisk pleje, der giver blankt hår uden krus

Ionisk pleje, der giver blankt hår uden krus

2 temperaturindstillinger til styling afhængig af din hårtype

Vælg mellem 2 temperaturindstillinger til styling på 160 °C og 190 °C, der sikrer et langvarigt resultat, samtidig med at risikoen for skade på dit hår minimeres.

Tekniske specifikationer

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