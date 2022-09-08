Børstehår, der kan trækkes tilbage, og som slipper håret

De unikke børstehår, der kan trækkes tilbage, garanterer nem og sikker anvendelse: Vikl blot håret rundt om børsten, og drej den kolde spids. Derved bliver børstehårene trukket tilbage. Denne unikke funktion sikrer, at hårene nemt frigøres, og således bevarer funktionen dine krøllers perfekte form.