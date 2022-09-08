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Udgået

Airstyler

HP8650/00

Skab frisurer og plej dit hår

Hvilken frisure vil du have i dag? Salon Airstylist har tre alsidige stykker styling-tilbehør og en kraft på 650 W, så du kan være kreativ med dine frisurer

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Skab din egen stil med Salon Airstylist

Skab frisurer og plej dit hår

  • 3 styling-tilbehørsdele

  • 3 varmeindstillinger

650 W giver smukke resultater

650 W giver smukke resultater

Denne airstyler har et lavaktivt varmeelement på 650 W, der giver nænsom, men alligevel effektiv tørring og styling.

Brugervenligt, kompakt design

Brugervenligt, kompakt design

Denne styler er kompakt og ergonomisk og drager fordel af et intelligent, moderne design. Resultatet er en styler, der er let og nem at håndtere og lille nok til at opbevare overalt.

Tre fleksible indstillinger giver mere kontrol

Tre fleksible indstillinger giver mere kontrol

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres til at opnå det perfekte slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer præcis og tilpasset styling.

Tekniske specifikationer

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