Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tilmeld dig nu
Få tidlig adgang til vores Black Friday-udsalg
Udgået
HP8650/00
Skab frisurer og plej dit hår
Hvilken frisure vil du have i dag? Salon Airstylist har tre alsidige stykker styling-tilbehør og en kraft på 650 W, så du kan være kreativ med dine frisurer
3 styling-tilbehørsdele
3 varmeindstillinger
Denne airstyler har et lavaktivt varmeelement på 650 W, der giver nænsom, men alligevel effektiv tørring og styling.
Denne styler er kompakt og ergonomisk og drager fordel af et intelligent, moderne design. Resultatet er en styler, der er let og nem at håndtere og lille nok til at opbevare overalt.
Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres til at opnå det perfekte slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer præcis og tilpasset styling.
Anmeldelser