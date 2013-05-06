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Udgået

Multi-Curler

HP8696/00

4.3

| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Alle typer krøller, konstant pleje

Krøller varer evigt, krøller er altid flotte, og de vil altid være populære! Philips Multi-Curler hjælper dig med at skabe forskellige varianter af krøllede frisurer: fra tætte og energiske krøller til bølgende og frit flydende frisurer. Eksperimenter med dine krøller, samtidig med at du plejer dit hår.

Se alle fordele

Krøllejern til dine foretrukne krøller

Alle typer krøller, konstant pleje

  • 4 styling-tilbehørsdele

  • Temperatur 190 C

  • Keramisk belægning

16mm krøllejern/krøllejernstilbehør; 22m krøllejern, spiralkrøllejernstilbehør

16mm krøllejern/krøllejernstilbehør; 22m krøllejern, spiralkrøllejernstilbehør

Philips Multi-Curler omfatter: 16 mm krøllejern til slangekrøller; krøllejernstilbehør til 16 mm krøllejern for at give ekstra fylde; 22 mm krøllejern og spiralbørste til at skabe store krøller og smukke bølger.

Keramisk belægning på alt varmetilbehør

Keramisk belægning på alt varmetilbehør

Keramisk belægning giver bedre pleje af håret.

190°C stylingtemperatur til langvarigt resultat

190°C stylingtemperatur til langvarigt resultat

190°C stylingtemperatur sikrer et resultat, der holder længe, og minimerer samtidig risikoen for skader.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

06/05/2013

Deutschland

Deutschland

Perfekter Multi Curler

Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8696/00 Multi-Curler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8696/00 Multi-Curler

26/06/2013

Nederland

Nederland

Geweldige krultang!

Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8696/00 Multi-Curler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8696/00 Multi-Curler

13/05/2013

Deutschland

Deutschland

Gutes handliches Gerät

Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8696/00 Multi-Curler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8696/00 Multi-Curler

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