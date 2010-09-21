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        skær

        HQ167/11

        4.3
        | (14) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
        Få en tæt barbering
        Hvert år rejser dine skær op ad Mount Everest... 49 gange! Efter et så stort stykke arbejde kan selv de bedste materialer miste deres skarphed. Hold din shavers ydeevne på toppen - udskift skærene en gang om året.
        Se alle fordele

        Udskift skærene en gang om året for at opnå de bedste resultater

        Få en tæt barbering

        • Lift & Cut

        • 3 skær

        Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

        Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

        Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

        Vådbarbering

        Vådbarbering

        Brug shaveren i brusebadet for at spare tid og få den friske fornemmelse af vådbarbering.

        Tekniske specifikationer

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        Anmeldelser

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        4.3

        ud af 5

        14

        Anmeldelser

        92%

        anbefaler dette produkt

        1

        21/09/2010

        Sverige

        Sverige

        Rakbladsvass

        Rakapparaten får hänga med ett tag till, blev nästan lika bra som med hyvel, fast det går mycket snabbare.

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 rakhuvuden

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 rakhuvuden

        09/10/2011

        United Kingdom

        United Kingdom

        The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.

        The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/11 shaving heads

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/11 shaving heads

        28/02/2011

        Deutschland

        Deutschland

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 Scherköpfe

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 Scherköpfe

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        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
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