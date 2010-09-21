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Udgået
Lift & Cut
3 skær
Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Brug shaveren i brusebadet for at spare tid og få den friske fornemmelse af vådbarbering.
4.3
ud af 5
14
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Zorro
21/09/2010
Sverige
Rakbladsvass
Rakapparaten får hänga med ett tag till, blev nästan lika bra som med hyvel, fast det går mycket snabbare.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 rakhuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 rakhuvuden
Petergreg
09/10/2011
United Kingdom
The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.
The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/11 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/11 shaving heads
frkk
28/02/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 Scherköpfe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 Scherköpfe