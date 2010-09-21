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Udgået

skær

HQ167/40

4.3

| (14) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

Få en tæt barbering

Hvert år bestiger dine skær Mount Everest... 49 gange! Det kan få selv de bedste materialer til at miste deres skarphed. Bevar din shavers optimale ydeevne, og udskift skærene en gang om året.

Se alle fordele

Udskift skærene en gang om året for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • Lift & Cut

  • 3 skær

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

Vådbarbering

Vådbarbering

Brug shaveren i brusebadet for at spare tid og få den friske fornemmelse af vådbarbering.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

14

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

1

21/09/2010

Sverige

Sverige

Rakbladsvass

Rakapparaten får hänga med ett tag till, blev nästan lika bra som med hyvel, fast det går mycket snabbare.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 rakhuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 rakhuvuden

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.

The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/11 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/11 shaving heads

28/02/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 Scherköpfe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ167/40 Scherköpfe

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