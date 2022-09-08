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Udgået

skær

HQ2/11

Fornyelse giver bedre resultater
For at bevare den optimale ydelse fra din Philips-shaver anbefales det at udskifte skærene hvert 2. år
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Skarp og tæt

Fornyelse giver bedre resultater

  • Lift & Cut

  • 3 skær

Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual blade-systemet løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Tekniske specifikationer

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