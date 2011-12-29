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Udgået

Skær

HQ56/51

4.2
| (36) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt
Få en tæt barbering
Hvert år bestiger dine skær Mount Everest... 49 gange! Efter en så hård udfordring kan selv de bedste materialer miste deres skarphed. Hold din shavers ydeevne på toppen - udskift skærene hvert andet år.
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Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • 3 skær

Barberer selv de korteste hår

CloseCut-skær, holdbare og selvslibende, der giver en tæt barbering

CloseCut-skær, holdbare og selvslibende, der giver en tæt barbering

CloseCut-skærene er præcisionsfremstillede og giver en pålidelig, tæt barbering hver gang. De holdbare, selvslibende skær slides ikke, så din barbering forbliver effektiv og hurtig.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

36

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

29/12/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ56/50 rakhuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ56/50 rakhuvuden

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

02/10/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Produkt hält, was es verspricht

Ich bin zufrieden. Dummerweise hatte ich viel zu lange gewartet, bis ich mich drum kümmerte

Fordele

Preis-Leitungsverhältnis stimmt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ56/50 Scherköpfe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ56/50 Scherköpfe

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