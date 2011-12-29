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Udgået
3 skær
CloseCut-skærene er præcisionsfremstillede og giver en pålidelig, tæt barbering hver gang. De holdbare, selvslibende skær slides ikke, så din barbering forbliver effektiv og hurtig.
4.2
ud af 5
36
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Moodoo
29/12/2011
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ56/50 rakhuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ56/50 rakhuvuden
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Stibbi
02/10/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Das Produkt hält, was es verspricht
Ich bin zufrieden. Dummerweise hatte ich viel zu lange gewartet, bis ich mich drum kümmerte
Fordele
Preis-Leitungsverhältnis stimmt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ56/50 Scherköpfe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ56/50 Scherköpfe