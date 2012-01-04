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Udgået

skær

HQ5/50

4.2

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Få en tæt barbering

I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne.

Se alle fordele

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • Lift & Cut

  • 3 skær

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

Microgroove giver tættere barbering

Microgroove giver tættere barbering

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

3
2

04/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 Scherköpfe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 Scherköpfe

01/07/2013

België

België

toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 shaving heads

14/03/2012

Nederland

Nederland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 shaving heads

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