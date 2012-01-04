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Udgået
Få en tæt barbering
I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne.
Lift & Cut
3 skær
Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
4.2
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
04/01/2012
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 Scherköpfe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 Scherköpfe
jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 shaving heads
stekker6
14/03/2012
Nederland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ5/50 shaving heads