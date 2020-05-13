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  • En tæt barbering
  • En tæt barbering
  • En tæt barbering
  • En tæt barbering

Udgået

6000 seriesElektrisk shaver

HQ6640/16

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
En tæt barbering
HQ6640 er udviklet til at give en tæt og behagelig barbering til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet kombineret med Super Lift&Cut-teknologien garanterer en tæt og behagelig barbering.
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En tæt barbering

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en fleksibel og mere nænsom barbering.

Individuelt fleksible skær

Individuelt fleksible skær

Juster Philips-shaverens skarpe knive tættere imod huden for at opnå uovertruffen tæthed.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

13/05/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Scheren

Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse

Fordele

Scheet goed en snel

Ulemper

Deze vragenlijst

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

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