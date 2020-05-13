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Udgået
Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en fleksibel og mere nænsom barbering.
Juster Philips-shaverens skarpe knive tættere imod huden for at opnå uovertruffen tæthed.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Bruma
13/05/2020
Nederland
Bekræftet køber
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Fordele
Scheet goed en snel
Ulemper
Deze vragenlijst
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat