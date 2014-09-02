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Udgået
HQ6645/16
Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en fleksibel og mere nænsom barbering.
Juster Philips-shaverens skarpe knive tættere imod huden for at opnå uovertruffen tæthed.
1.5
ud af 5
2
Anmeldelser
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Fordele
leggero
Ulemper
non taglia
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.