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Udgået
CloseCut-skær og Flex & Float
Kun til brug med ledning
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
For at bevare optimal barberingsfunktion anbefales det at udskifte skærhovederne på din Philips-shaver hvert andet år med HQ55.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
4.4
ud af 5
60
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Gazza97
05/04/2017
United Kingdom
Excellent shaver
Purchased many years ago for a xmas present off my wife as she decided I needed a new electric shaver as my old Philips electric shaver was about 20 years + old even though it was still working perfectly and still is !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
crues
30/08/2012
United Kingdom
Bekræftet køber
great
very good so far only have had for short time but have used similar one in past
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Epitax
30/08/2012
United Kingdom
great
very good so far only have had for short time but have used similar one in past
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.