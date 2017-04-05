ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen

Udgået

Shaver series 3000Tør elektrisk shaver

HQ6900/16

4.4
| (60) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Tæt barbering, selv på halsen
En behagelig og tæt barbering til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet i denne Philips-shaver med Super Lift & Cut-teknologien garanterer en tæt og behagelig barbering.
Se alle fordele
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

CloseCut-skær

Tæt barbering, selv på halsen

  • CloseCut-skær og Flex & Float

  • Kun til brug med ledning

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Udskiftelige skær

For at bevare optimal barberingsfunktion anbefales det at udskifte skærhovederne på din Philips-shaver hvert andet år med HQ55.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

60

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

2
1

05/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver

Purchased many years ago for a xmas present off my wife as she decided I needed a new electric shaver as my old Philips electric shaver was about 20 years + old even though it was still working perfectly and still is !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

30/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

great

very good so far only have had for short time but have used similar one in past

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

30/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

great

very good so far only have had for short time but have used similar one in past

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 