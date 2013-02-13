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Udgået
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
For at bevare optimal barberingsfunktion anbefales det at udskifte skærhovederne på din Philips-shaver hvert andet år med HQ55.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
3.9
ud af 5
40
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Berik
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
nobby1619
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
phil02
19/12/2013
België
Rasoir haute performence.
Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.