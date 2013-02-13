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  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen
  • Tæt barbering, selv på halsen

Udgået

Shaver series 3000Tør elektrisk shaver

HQ6920/16

3.9
| (40) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Tæt barbering, selv på halsen
En behagelig og tæt barbering med den elektriske Philips-shaver til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet kombineret med Super Lift & Cut-teknologien garanterer en tæt og behagelig barbering.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

CloseCut-skær

Tæt barbering, selv på halsen

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Udskiftelige skær

For at bevare optimal barberingsfunktion anbefales det at udskifte skærhovederne på din Philips-shaver hvert andet år med HQ55.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

40

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

19/12/2013

België

België

Rasoir haute performence.

Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 