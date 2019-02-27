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Udgået
CloseCut-skær og Flex & Float
35 min. u. ledning/8 t. opladning
CloseCut-skærene er præcisionsfremstillede og giver en pålidelig, tæt barbering hver gang. De holdbare, selvslibende skær slides ikke, så din barbering forbliver effektiv og hurtig.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering
Du får 35+ minutters barbering, det er ca. 14 barberinger, efter 8 timers opladning.
4.1
ud af 5
1249
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Brinck
27/02/2019
Danmark
God gennemprøvet klassisk Phillips shaver.
Maskinen barbere tæt, er en rigtig god maskine til prisen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering
2680Ditlev
06/12/2016
Danmark
Bekræftet køber
Shaveren der virker hver gang.
Al den tid jeg har benyttet barbermaskine, har jeg haft en Philips Shaver i hånden, og den har altid virket, men tiden har selvfølgelig at sine spor på maskinen, så nu er jeg på shaver nr. 6, og de er bare blevet bedre og bedre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver
Wilson
10/05/2016
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt har rigtig gode funktioner
Barbermaskinen gør et rigtig godt stykke arbejde og kommer helt i dybden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 PT723/17 Tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 PT723/17 Tør elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.