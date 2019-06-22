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Udgået

6000 seriesElektrisk shaver

HQ6970/16

4
| (70) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Tæt og nemt
En tæt og behagelig barbering til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet kombineret med Super Lift&Cut-teknologien garanterer en tæt og behagelig barbering.
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Tæt og nemt

  • Genopladelig

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Udskiftelige skær

For at bevare optimal barberingsfunktion anbefales det at udskifte skærhovederne på din Philips-shaver hvert andet år med HQ55.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

70

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

22/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver with with many improvements.

I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

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