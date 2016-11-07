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Udgået

6000 seriesElektrisk shaver

HQ6990/16

4
| (225) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

1 pris

Tæt og nemt
En tæt og behagelig barbering til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet kombineret med Super Lift&Cut-teknologien garanterer en tæt og behagelig barbering.
Se alle fordele

Tæt og nemt

  • Hurtig opladning

Lift & Cut-skærene løfter hår for en tæt barbering

Lift & Cut-dobbeltskærsystemet løfter hårene, inden de skæres af.

Flex & Float tilpasser sig ansigtets og halsens konturer

Flex & Float tilpasser sig ansigtets og halsens konturer

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering

35+ barberingsminutter, 1 timers opladning

35+ barberingsminutter, 1 timers opladning

Du får 35+ minutters barbering – det er ca. 14 barberinger – efter 1 times opladning. Slut den til i 3 minutter, og du har nok strøm til én barbering.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

225

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

07/11/2016

Sverige

Sverige

bra' torrrakmaskin

Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

17/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

cannot fault it

this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

28/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

A close shave

I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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