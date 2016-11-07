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Udgået
Hurtig opladning
Lift & Cut-dobbeltskærsystemet løfter hårene, inden de skæres af.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering
Du får 35+ minutters barbering – det er ca. 14 barberinger – efter 1 times opladning. Slut den til i 3 minutter, og du har nok strøm til én barbering.
Priser
4.0
ud af 5
225
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
JennyWarfvinge1978
07/11/2016
Sverige
bra' torrrakmaskin
Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning
kenson
17/12/2013
United Kingdom
cannot fault it
this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Dave27
28/10/2013
United Kingdom
A close shave
I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver