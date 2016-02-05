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Udgået

7000 seriesElektrisk shaver

HQ7100/16

3.3
| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Behageligt tæt
Denne shaver indeholder det enestående Precision Cutting System. Den har ultratynde skær med huller til barbering af lange hår samt de korteste stubbe.
Se alle fordele

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

Fjederbetjent pop-up-trimmer

Fjederbetjent pop-up-trimmer

Pop-up-trimmer i fuld bredde, perfekt til pleje og trimning af bakkenbarter og overskæg.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

3

05/02/2016

España

España

Bekræftet køber

excelente

Excelente producto, acabado, rendimiento y estética

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

15/07/2012

France

France

très bon rapport qualité prix

bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

ce produit est fiable

Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

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