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Udgået
Pop-up-trimmer i fuld bredde, perfekt til pleje og trimning af bakkenbarter og overskæg.
Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
3.3
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Ignaciosambola
05/02/2016
España
Bekræftet køber
excelente
Excelente producto, acabado, rendimiento y estética
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
dany59
15/07/2012
France
très bon rapport qualité prix
bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
BESLOV
16/10/2011
France
ce produit est fiable
Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique