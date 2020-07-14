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Udgået

Shaver series 3000Elektrisk shaver

HQ7120/16

3.8
| (17) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Behageligt tæt
Denne shaver indeholder det enestående Precision Cutting System. Den har ultratynde skær med huller til barbering af lange hår samt de korteste stubbe.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

Individuelt fleksible skær

Individuelt fleksible skær

Juster Philips-shaverens skarpe knive tættere imod huden for at opnå uovertruffen tæthed.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

17

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Fordele

Good value,

Ulemper

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Fordele

Close smooth shave

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

26/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Very close shave very happy with it

Very happy with razor would be happy recommend it clean shave

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 