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Udgået
Dual Blade System: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
Pop-up-trimmer i fuld bredde, perfekt til pleje og trimning af bakkenbarter og overskæg.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.