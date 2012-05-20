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Udgået

Shaver series 3000Elektrisk shaver

HQ7240/17

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Behageligt tæt
Denne nye Philips-shaver HQ7240 står for det enkle - tæt barbering og praktisk brug. Tæt: Avanceret teknologi garanterer en tæt barbering. Praktisk: Skal blot skylles ren under vandhanen. Og den er designet til øget komfort.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

Super Lift&Cut-system

Super Lift&Cut-system

Dual Blade System: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Fjederbetjent pop-up-trimmer

Fjederbetjent pop-up-trimmer

Pop-up-trimmer i fuld bredde, perfekt til pleje og trimning af bakkenbarter og overskæg.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 