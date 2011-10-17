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Udgået

Shaver series 3000Elektrisk shaver

HQ7290/16

3.8
| (8) Anmeldelser
Behageligt tæt
Denne nye shaver fra Philips står for det enkle - tæt barbering og praktisk brug. Tæt: Avanceret teknologi garanterer en tæt barbering. Praktisk: Skal blot skylles ren under vandhanen.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Vaskbar shaver

Den vandtætte shaver fra Philips kan nemt skylles under vandhanen.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

8

Anmeldelser

3
1

17/10/2011

France

France

Indispensable

Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

POSITIVE

Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

A 'Close Shave' in the nicest possible way.

A speedy start to a daily groom also ideal for a refresher shave before an evening out. Easy to use,quick recharge,fits my requirements to a 'T'

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 