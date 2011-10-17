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Udgået
HQ7290/16
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
Den vandtætte shaver fra Philips kan nemt skylles under vandhanen.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
3.8
ud af 5
8
Anmeldelser
PhilPhil
17/10/2011
France
Indispensable
Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
domi1a64
16/10/2011
France
POSITIVE
Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
ChrisP0
09/10/2011
United Kingdom
A 'Close Shave' in the nicest possible way.
A speedy start to a daily groom also ideal for a refresher shave before an evening out. Easy to use,quick recharge,fits my requirements to a 'T'
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.