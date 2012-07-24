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Udgået

Shaver series 3000Elektrisk shaver

HQ7310/16

4.2
| (45) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Behageligt tæt
Philips-shaveren er vaskbar, hvilket betyder, at du nemt kan skylle den under vandhanen efter hver brug. Du er sikker på en behagelig og tæt barbering hver dag.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

Fjederbetjent pop-up-trimmer

Fjederbetjent pop-up-trimmer

Pop-up-trimmer i fuld bredde, perfekt til pleje og trimning af bakkenbarter og overskæg.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

45

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

The shaver is very easy to use and gives excellent results

This is the third Phillips shaver I have had over a period of about ten years and the fact that I have stayed with Phillips speaks volumes. It is easy to use, keeps it's charge well and gives me an excellent shave every time

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7310 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7310 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent recommended

I use it every day wash it every day no problems. Charge it once a week on the same day keep it clean and will last for ever

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Really good shaver.

Without a doubt this is the best electric shaver I have owned, and I have had a few before including other Phillishaves. It is easy to clean, it lasts ages on a charge and gives a really close shave Thanks for this on

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7310 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7310 Electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 