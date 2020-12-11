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Udgået
Precision Cutting System
Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
Den hudvenlige profil sikrer blød kontakt med huden og giver en behagelig barbering.
3.9
ud af 5
49
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
POPSY
11/12/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
well made
i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service
Fordele
good quality
Ulemper
none
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Skipsprocket
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7340 Electric shaver
gpsdave
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7340 Electric shaver