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Udgået

7000 seriesElektrisk shaver

HQ7340

3.9
| (49) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Behageligt tæt
Denne shaver indeholder det enestående Precision Cutting System. Det har ultratynde skær med huller til barbering af lange hår og huller til barbering af de korteste stubbe. Shaveren kan vaskes.
Se alle fordele

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

  • Precision Cutting System

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Behagelige skær

Behagelige skær

Den hudvenlige profil sikrer blød kontakt med huden og giver en behagelig barbering.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.9

ud af 5

49

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

11/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

well made

i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service

Fordele

good quality

Ulemper

none

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7340 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7340 Electric shaver

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