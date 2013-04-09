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Rejseetui
Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
Den hudvenlige profil sikrer blød kontakt med huden og giver en behagelig barbering.
4.4
ud af 5
60
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
knox
09/04/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Midg
09/04/2013
United Kingdom
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Norfolkungood
26/07/2012
United Kingdom
Gets the job done!
Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7380 Electric shaver