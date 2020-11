Når kun det bedste er godt nok

"Mit liv er et kapløb hver dag, og jeg har brug for det bedste supportteam, jeg kan finde - mit pit-personale på jobbet og min Philips-shaver derhjemme. Den sikrer, at jeg kommer i frontposition hver morgen". Nico Rosberg, Formel 1-kører for AT&T Williams. Se alle fordelene