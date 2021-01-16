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Udgået
AT&T Williams-design
Dette unikke Formula 1-shaver-design er lavet i samarbejde med AT&T Williams.
Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.
Den hudvenlige profil sikrer blød kontakt med huden og giver en behagelig barbering.
4.2
ud af 5
199
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
samad
16/01/2021
United Kingdom
exllent shaver
this is best shaver very good its has long battery
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7390 Electric shaver
BigEd
04/09/2019
United Kingdom
one of your best ever
Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Rami
15/02/2019
United Kingdom
super
Super perfect shaver from Philips, i like it so much.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver