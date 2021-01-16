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  • Når kun det bedste er godt nok
  • Når kun det bedste er godt nok
  • Når kun det bedste er godt nok
  • Når kun det bedste er godt nok
  • Når kun det bedste er godt nok
  • Når kun det bedste er godt nok
  • Når kun det bedste er godt nok
  • Når kun det bedste er godt nok
  • Når kun det bedste er godt nok
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  • Når kun det bedste er godt nok

Udgået

7000 seriesElektrisk shaver

HQ7390/17

4.2
| (199) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Når kun det bedste er godt nok
"Mit liv er et kapløb hver dag, og jeg har brug for det bedste supportteam, jeg kan finde - mit pit-personale på jobbet og min Philips-shaver derhjemme. Den sikrer, at jeg kommer i frontposition hver morgen". Nico Rosberg, Formel 1-kører for AT&T Williams.
Se alle fordele

Barberer selv de korteste hår

Når kun det bedste er godt nok

  • AT&T Williams-design

Designet i samarbejde med AT&T Williams

Dette unikke Formula 1-shaver-design er lavet i samarbejde med AT&T Williams.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.

Behagelige skær

Behagelige skær

Den hudvenlige profil sikrer blød kontakt med huden og giver en behagelig barbering.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

199

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

16/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

exllent shaver

this is best shaver very good its has long battery

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7390 Electric shaver

04/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

one of your best ever

Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7390 Electric shaver

15/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

super

Super perfect shaver from Philips, i like it so much.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

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