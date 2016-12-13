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Udgået
De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
Ultratynde skær til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.
Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
3.8
ud af 5
13
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Jughead
13/12/2016
United Kingdom
Totally satisfied owner/user
Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Electric shaver
Gepersonaliseerde
26/04/2024
België
Uitstekend
Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Lukyanos
24/11/2017
Italia
Solamente un piccolo difetto
Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico