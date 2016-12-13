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  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering

Udgået

Speed-XLElektrisk shaver

HQ8100

3.8
| (13) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Giver en hurtigere og tættere barbering
De avancerede Speed-XL-skær med 50 % større barberingsflade* giver en hurtigere og tættere barbering. *Sammenlignet med almindelige roterende skær.
Se alle fordele

50 % større barberingsflade

Giver en hurtigere og tættere barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Ultratynde skær til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

13

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

2

13/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Totally satisfied owner/user

Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Electric shaver

26/04/2024

België

België

Uitstekend

Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

24/11/2017

Italia

Italia

Solamente un piccolo difetto

Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico

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