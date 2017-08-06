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  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering

Udgået

Speed-XLElektrisk shaver

HQ8140

4.5
| (11) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Giver en hurtigere og tættere barbering
De avancerede Speed-XL-skær med 50 % større barberingsflade* giver en hurtigere og tættere barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

50 % større barberingsflade

Giver en hurtigere og tættere barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

11

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Ein sehr gutes Gerät

Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

27/02/2017

Suomi

Suomi

Erinomainen käyttömukavuus

Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

08/07/2015

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Geweldig fijn apparaat!

Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 