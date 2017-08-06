Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
4.5
ud af 5
11
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
oooo
06/08/2017
Deutschland
Ein sehr gutes Gerät
Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
10PeLe10
27/02/2017
Suomi
Erinomainen käyttömukavuus
Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
Iekiekiekie
08/07/2015
Nederland
Bekræftet køber
Geweldig fijn apparaat!
Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.