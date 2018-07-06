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Udgået
HQ8200/17
De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.
En antibakteriel belægning inde i skærenheden sikrer, at shaveren kan rengøres på få sekunder.
3.7
ud af 5
74
Anmeldelser
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Gilio
21/07/2013
Nederland
scheert prima.
ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.