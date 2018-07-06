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Udgået

8200 seriesElektrisk shaver

HQ8200

3.7

| (74) Anmeldelser

Hurtig. Tæt. Effektiv.

De tre spor på Speed-XL-skærene giver en 50 % større barberingsflade, så du får en hurtig og tæt barbering

Se alle fordele

Hurtig. Tæt. Effektiv.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Ultratynde skær til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.7

ud af 5

74

Anmeldelser

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

11/10/2015

Italia

Italia

Eccellente

dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

21/07/2013

Nederland

Nederland

scheert prima.

ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

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