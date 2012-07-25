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Udgået
Genopladelig
De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.
En antibakteriel belægning inde i skærenheden sikrer, at shaveren kan rengøres på få sekunder.
4.0
ud af 5
224
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
mjtc
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8250 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8250 Electric shaver
Varnor
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8250 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8250 Electric shaver
MartinR
15/07/2012
United Kingdom
This product has everything
Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.