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Udgået

Shaver series 3000Elektrisk shaver

HQ8250/17

4
| (224) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Hurtig. Tæt. Effektiv.
De tre spor på Speed-XL-skærene giver en 50 % større barberingsflade, så du får en hurtig og tæt barbering
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Hurtig. Tæt. Effektiv.

  • Genopladelig

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.

FastRinse med antibakteriel belægning

FastRinse med antibakteriel belægning

En antibakteriel belægning inde i skærenheden sikrer, at shaveren kan rengøres på få sekunder.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

224

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8250 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8250 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8250 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8250 Electric shaver

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product has everything

Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 