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Udgået
HQ8260
Med batteriindikator
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.
3.7
ud af 5
37
Anmeldelser
RecycledTeenager
03/10/2011
United Kingdom
Easy & Comfortable
When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver
jonny
02/10/2011
United Kingdom
great for your neck
After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver
JollyJohn
02/10/2011
United Kingdom
Wonderful performance
This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.