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Udgået

8200 seriesElektrisk shaver

HQ8260

3.7
| (37) Anmeldelser
Hurtig. Tæt. Effektiv.
De tre spor på Speed-XL-skærene giver en 50 % større barberingsflade, så du får en hurtig og tæt barbering
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Hurtig. Tæt. Effektiv.

  • Med batteriindikator

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

37

Anmeldelser

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy & Comfortable

When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great for your neck

After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful performance

This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8260 Electric shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 