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Udgået
Med Jet Clean-system
Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.
En antibakteriel belægning inde i skærenheden sikrer, at shaveren kan rengøres på få sekunder.
Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
4.2
ud af 5
73
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Nyllet
05/01/2012
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8270/22 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8270/22 Electric shaver
rausweich
12/11/2021
Deutschland
Hervorragender Rasierer
Das Produkt hat nun nach fast 10 Jahren den Geist aufgegeben. War sehr zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Gibts aber nicht mehr.
Fordele
Schnelle und gründliche Rasur
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer
torsten2701
03/03/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Perfekt wie immer!
Als jahrelanger Philishave Anwender habe ich mir wieder einen Philips Rasierapparat gekauft und bin wie immer sehr zufrieden. Gründliche Rasur, leicht zu reinigen, lange Akkulaufzeit. Immer wieder gern!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer