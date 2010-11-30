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skær

HQ8/11

4.3
| (70) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Få en tæt barbering
Hvert år rejser dine skær op ad Mt. Everest... 49 gange! Efter et så stort stykke arbejde kan selv de bedste materialer miste deres skarphed. Hold din shavers ydeevne på toppen - udskift skærene hvert andet år.
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Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • DualPrecision

  • 2 skær

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.

Behagelige skær

Behagelige skær

Den hudvenlige profil på disse Philips-skær giver jævn kontakt med huden og sikrer en behagelig barbering.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

70

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

30/11/2010

Danmark

Danmark

Genialt

Det er nu flere år siden jeg købte min opladningsbare shaver og skærerne var blevet godt og grundigt sløve. Men med et nyt originalt sæt skær,er min barbermaskine blevet som ny igen. Den barberer utroligt godt på kort tid på trods af at mine skægstrå vokser i alle mulige retninger. Nu føles ansigtet lige så glat som en baby numse.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/40 skær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/40 skær

07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas

This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/50 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/50 shaving heads

05/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Smooth clean shave every time

The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/50 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/50 shaving heads

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