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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1

Udgået

SmartTouch-XLElektrisk shaver

HQ9190CC

4.3
| (32) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Den bedste shaver fra the world's No. 1
Til mænd, som kun vil have det bedste. SmartTouch-XL kombinerer avancerede Speed-XL-skær med det unikke SmartTouch Contour-Following System og giver en perfekt tæt barbering, selv på svært tilgængelige steder.
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Perfekt tæt barbering, selv på svært tilgængelige steder

Den bedste shaver fra the world's No. 1

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.

Personal Comfort Control tilpasser sig til din hudtype

Personal Comfort Control tilpasser sig til din hudtype

Personal Comfort Control tilpasser shaveren til din hudtype. Vælg indstillingen 'Normal' for at få en hurtig og behagelig tæt barbering. Vælg 'Sensitive' for at få en behagelig tæt barbering med maksimal hensyntagen til din hud.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

32

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

23/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

SmartTouch-XL

I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

03/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

it was top of the range when i got it

I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

03/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

it was top of the range when i got it

I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

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