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Udgået
Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.
De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
Personal Comfort Control tilpasser shaveren til din hudtype. Vælg indstillingen 'Normal' for at få en hurtig og behagelig tæt barbering. Vælg 'Sensitive' for at få en behagelig tæt barbering med maksimal hensyntagen til din hud.
4.3
ud af 5
32
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Trotter2000
23/07/2018
United Kingdom
SmartTouch-XL
I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
pufferman
03/09/2017
United Kingdom
it was top of the range when i got it
I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
bracken
03/09/2017
United Kingdom
it was top of the range when i got it
I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver