ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering

Udgået

Skær

HQ9/11

4.3
| (120) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Få en tæt barbering
Hvert år rejser dine skær op ad Mt. Everest... 49 gange! Efter et så stort stykke arbejde kan selv de bedste materialer miste deres skarphed. Hold din shavers ydeevne på toppen - udskift skærene hvert andet år.
Se alle fordele

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • Reflex Action System

  • 1 skær

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

120

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

21/03/2020

Sverige

Sverige

Beware of counterfeit HQ9

I bought new HQ9 from a swedish retailer, but to my suprise they are ripping out beard instead of cutting it. My old heads are way better... After looking close at the heads I realised i had received a counterfeit product. I complained and received genuine HQ9 from the retailer. See my comparison in the photos attached.

Fordele

Genuine heads cut well

Ulemper

Counterfeit heads are hard to spot

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden

28/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Very good engineering

This is the third head I have replaced, the razor is the best I have used please keep providing the heads

Fordele

Well made

Ulemper

none

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 shaving heads

30/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Have owned a phillips electric for many years

Bought this to revitalize my razor which is much cheaper than buying a new one. It was easy to fit and works a treat !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.