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Udgået
Reflex Action System
1 skær
Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
4.3
ud af 5
120
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Gnudist
21/03/2020
Sverige
Beware of counterfeit HQ9
I bought new HQ9 from a swedish retailer, but to my suprise they are ripping out beard instead of cutting it. My old heads are way better... After looking close at the heads I realised i had received a counterfeit product. I complained and received genuine HQ9 from the retailer. See my comparison in the photos attached.
Fordele
Genuine heads cut well
Ulemper
Counterfeit heads are hard to spot
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden
TeeCee99
28/07/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Very good engineering
This is the third head I have replaced, the razor is the best I have used please keep providing the heads
Fordele
Well made
Ulemper
none
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 shaving heads
leberet9
30/06/2013
United Kingdom
Have owned a phillips electric for many years
Bought this to revitalize my razor which is much cheaper than buying a new one. It was easy to fit and works a treat !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerTouch HQ9/50 shaving heads