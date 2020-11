Oplader med klar-til-brug og LED-lysindikator

Den ledningsfri Robust-stavblender er designet, så den altid er klar til brug. Opladningsenheden er klar til brug og gør det muligt at bruge stavblenderen når som helst. LED-lysindikatoren giver dig intuitiv feedback og viser signaler mhp. opladning, når batterierne er ved at løbe tør for strøm.