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  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
  • Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde

Udgået

Daily CollectionHakker

HR1393/90

4.3
| (26) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde
Philips-hakkeren giver dig en hjælpende hånd i køkkenet. Den kan hakke alt, hvad du ønsker - grøntsager, urter, nødder osv. på få sekunder. Det har aldrig været nemmere takket være "tryk ned"-betjeningen og det kompakte design.
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Perfekt hakkede løg, krydderurter, nødder m.m.

Frisk hjemmelavet mad på den nemme måde

  • 450 W

  • 0,7 l

  • Plastikskål

  • 2 knive

Stor 0,7 L skål

Stor 0,7 L skål

Stor 0,7 L skål med 0,5 l brugbart rumfang.

Nem "tryk ned"-betjening

Nem "tryk ned"-betjening

Nem betjening ved at blot at trykke ned.

Kraftfuld 450 W motor

Kraftfuld 450 W motor

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

26

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Fordele

FACIL DE UTILIZAR

Ulemper

NÃO ENCONTRO

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Fordele

leve e prático

Ulemper

não encontrei nenhuma até agora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

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