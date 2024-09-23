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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
450 W
0,7 l
Plastikskål
2 knive
Stor 0,7 L skål med 0,5 l brugbart rumfang.
Nem betjening ved at blot at trykke ned.
4.3
ud af 5
26
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Fordele
FACIL DE UTILIZAR
Ulemper
NÃO ENCONTRO
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Tete21
10/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Fordele
leve e prático
Ulemper
não encontrei nenhuma até agora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora