      Hakker 3000 Series Hakker

      HR1501/00

      Effektiv, kompakt, enkel!

      Denne kompakte og brugervenlige hakker er den ideelle køkkenpartner til tilberedning af hjemmelavede måltider. Hak og knus enhver ingrediens takket være den kraftige motor, mens du kan tilberede dine yndlingsdip uden besvær.

      Effektiv, kompakt, enkel!

      Forberedelse af måltider har aldrig været nemmere.

      • Fremragende hakning takket være PowerChop-teknologi
      • Hurtige og perfekte resultater takket være 450 W-motor
      • Tilbered dine foretrukne dip og saucer i 1 l skål
      • Styr resultatet takket være de 2 hastighedsindstillinger
      • Både skålen og knivene tåler opvaskemaskine
      Hakning lige ved hånden.

      Hakning lige ved hånden.

      Hurtig og perfekt hakning takket være elmotoren på 450 W. Lav en hvilken som helst ret på ingen tid.

      PowerChop-teknologi for optimal hakkeydeevne

      PowerChop-teknologi for optimal hakkeydeevne

      Hak bløde og hårde ingredienser ensartet takket være PowerChop-teknologien, som kombinerer optimale knive, skærevinkel og inderskål.

      Tilbered dine yndlingsdip i skålen på 1 l

      Tilbered dine yndlingsdip i skålen på 1 l

      Kan du lide guacamole, eller er du en stor fan af pesto? Du kan tilberede alt i skålen på 1 l.

      To hastigheder, dobbelt præcision!

      To hastigheder, dobbelt præcision!

      Du kan nemt hakke ingredienserne takket være den dobbelte hastighed. Hvis du vil opnå et resultater med stykker i, skal du blot bruge den første hastighed i et par sekunder, mens du kan få glatte resultater med den anden hastighed.

      Glider ikke mere.

      Glider ikke mere.

      Hak med én hånd takket være den stabilitet, som gummibunden giver hakkeren.

      Nem rengøring

      Nem rengøring

      Du behøver ikke bekymre dig om rengøring. Både skålen og knivene tåler opvaskemaskine.

      Et redskab, uendelige muligheder!

      Et redskab, uendelige muligheder!

      Denne hakker klarer nemt alle slags ingredienser, lige fra løg til dip.

      Hurtig hakning takket være vores 4 knive i rustfrit stål

      Hurtig hakning takket være vores 4 knive i rustfrit stål

      Vores 4 knive er specielt designet til at skære igennem alt, så rutinen med snitning bliver så hurtig som mulig.

      Lav dit eget nøddesmør fra bunde.

      Lav dit eget nøddesmør fra bunde.

      Du kan nemt tilberede dit eget nøddesmør derhjemme og udforske nye og sundere smagsoplevelser. Du kan endda lave dit eget chokoladesmør til dine børn.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Sekundært materiale
        Plast
        Funktioner
        Hastighed 1/2
        Produkttype
        Hakker
        Certificeringer
        CB
        Kurvens kapacitet
        1 l maks.
        Skridsikre "fødder"
        Ja
        Ledningslængde
        >1,2 m
        Teknologi
        PowerChop-teknologi
        Dele, der tåler opvaskemaskine
        Ja
        Indikator for kapacitetsniveau
        Ja
        Kandemateriale
        Plast
        Knivmateriale
        Rustfrit stål
        Omdrejninger pr. minut (omdr./min.)
        5000
        Fri for BPA
        Ja
        Pulse-funktion
        Ja
        Knivene kan tages af
        Ja
        Kan knuse is
        Ja
        Kan blende varme ingredienser
        <60, men kan ikke anbefales
        Støjniveau (standard)
        <80 dB
        Garanti
        2 år
        Kompatibel med tørfoder
        Ja

      • Tekniske specifikationer

        Effekt-
        450 W
        Spænding
        220-240 V
        Frekvens
        50-60 Hz
        Antal i pakke
        1 stk. pr. F-boks

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        S-kniv

      • Sikkerhedsfunktion

        Sikkerhedscertificering
        CB
        Automatisk knivstop
        <1,5 sek. i henhold til sikkerhedsstandarden

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        141 mm
        Produktets bredde
        141 mm
        Produktets højde
        258 mm
        Produktets vægt
        1056 g
        Emballagelængde
        145 mm
        Emballagebredde
        145 mm
        Emballagehøjde
        275 mm
        Emballagens vægt
        1282 g

      • Holdbarhed

        Brugervejledning
        DFU

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

