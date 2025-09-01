HR1501/00
Effektiv, kompakt, enkel!
Denne kompakte og brugervenlige hakker er den ideelle køkkenpartner til tilberedning af hjemmelavede måltider. Hak og knus enhver ingrediens takket være den kraftige motor, mens du kan tilberede dine yndlingsdip uden besvær.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Hakker
i alt
recurring payment
Hurtig og perfekt hakning takket være elmotoren på 450 W. Lav en hvilken som helst ret på ingen tid.
Hak bløde og hårde ingredienser ensartet takket være PowerChop-teknologien, som kombinerer optimale knive, skærevinkel og inderskål.
Kan du lide guacamole, eller er du en stor fan af pesto? Du kan tilberede alt i skålen på 1 l.
Du kan nemt hakke ingredienserne takket være den dobbelte hastighed. Hvis du vil opnå et resultater med stykker i, skal du blot bruge den første hastighed i et par sekunder, mens du kan få glatte resultater med den anden hastighed.
Hak med én hånd takket være den stabilitet, som gummibunden giver hakkeren.
Du behøver ikke bekymre dig om rengøring. Både skålen og knivene tåler opvaskemaskine.
Denne hakker klarer nemt alle slags ingredienser, lige fra løg til dip.
Vores 4 knive er specielt designet til at skære igennem alt, så rutinen med snitning bliver så hurtig som mulig.
Du kan nemt tilberede dit eget nøddesmør derhjemme og udforske nye og sundere smagsoplevelser. Du kan endda lave dit eget chokoladesmør til dine børn.
Generelle specifikationer
Tekniske specifikationer
Kompatibilitet
Sikkerhedsfunktion
Vægt og mål
Holdbarhed
Oprindelsesland
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.