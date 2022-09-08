SpeedTouch-teknologi til intuitiv indstilling af korrekt hastighed

Intuitiv, variabel hastighedsindstilling og turboboost i én knap, der giver mere kraft, når du presser. Start langsomt for at undgå sprøjt, og forøg langsomt hastigheden, så den passer til opgaven og ingredienserne. Lav alle dine foretrukne opskrifter med et tryk på en knap.