ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Blendning på den nemme måde
  • Blendning på den nemme måde
  • Blendning på den nemme måde
  • Blendning på den nemme måde
  • Blendning på den nemme måde
  • Blendning på den nemme måde

Udgået

Daily CollectionBlender

HR2004/70

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Blendning på den nemme måde

Denne Philips-blender HR2004/70 med 350 W motor, 1,5 L blenderglas og 5-stjernet kniv er designet til at give perfekte resultater. Den gør blendning til en leg.

Se alle fordele

Blender med 5-stjernet kniv og 350 W motor

Blendning på den nemme måde

  • 350 W

  • 1,5 l blenderglas af plastik

  • med filter

  • 2 hastighedsindst. og pulse-funktion

2 års reklamationsret

2 års reklamationsret

Fuld reklamationsret i 2 år.

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

Alle aftagelige dele kan vaskes i opvaskemaskinen.

Brudsikkert blenderglas

Brudsikkert blenderglas

Forstærket blenderglas for at undgå brud.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product & easy use/to clean

Fantastic sized jug, lots of power, easy to use, and easy to clean - what more could you ask for! The whole design of this blender is good, and delivers on all levels. I would happily recommend this model to anyone looking for a value for money product :-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2004/70 Blender

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2004/70 Blender

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.