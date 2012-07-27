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Udgået
Blendning på den nemme måde
Denne Philips-blender HR2004/70 med 350 W motor, 1,5 L blenderglas og 5-stjernet kniv er designet til at give perfekte resultater. Den gør blendning til en leg.
350 W
1,5 l blenderglas af plastik
med filter
2 hastighedsindst. og pulse-funktion
Fuld reklamationsret i 2 år.
Alle aftagelige dele kan vaskes i opvaskemaskinen.
Forstærket blenderglas for at undgå brud.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
thefifer
27/07/2012
United Kingdom
Great product & easy use/to clean
Fantastic sized jug, lots of power, easy to use, and easy to clean - what more could you ask for! The whole design of this blender is good, and delivers on all levels. I would happily recommend this model to anyone looking for a value for money product :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2004/70 Blender
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2004/70 Blender