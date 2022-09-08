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HR2291/41
ProBlend-system
2 l maksimal kapacitet
1,25 l effektiv kapacitet
2 hastighedsindstillinger + puls
Blenderglas
Brug ProBlend-systemet og pulseringsindstillingen til at knuse isterninger i fine stykker på blot 45 sekunder**. Perfekt til dine foretrukne kolde drikke og smoothies, og perfekt til specielle desserter.
Lav et bredt udvalg af drikke, og gør det muligt hurtigt at tilberede ingredienser til dine yndlingsmåltider med 2 hastigheder og pulse-indstilling at vælge imellem. Brug den til ingredienser lige fra urter, krydderier og grøntsager til at male kaffe og endda til at knuse is til en lækker, kold smoothie.
Giver op til 6 drikke (baseret på 200 ml glasstørrelse) takket være den effektive kapacitet på 1,25 l.***
Anmeldelser
Testet i MAX-tilstand på forskellige opskrifter
hvis betragtet som et glas på 200 ml