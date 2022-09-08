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  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*

3000 SeriesBlender ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l

HR2291/41

Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
Designet til at forbedre blendningen i hverdagen med en kraft på 450 W og en kniv, der kan klare alle ingredienser og selv knuse is. Sådan får du en jævn konsistens med minimal indsats og på ingen tid.
Se alle fordele

Unikt ProBlend-system

Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*

  • ProBlend-system

  • 2 l maksimal kapacitet

  • 1,25 l effektiv kapacitet

  • 2 hastighedsindstillinger + puls

  • Blenderglas

Knuser is i fine stykker på blot 45 sekunder**

Knuser is i fine stykker på blot 45 sekunder**

Brug ProBlend-systemet og pulseringsindstillingen til at knuse isterninger i fine stykker på blot 45 sekunder**. Perfekt til dine foretrukne kolde drikke og smoothies, og perfekt til specielle desserter.

2 hastigheder + pulse-indstilling at vælge imellem

2 hastigheder + pulse-indstilling at vælge imellem

Lav et bredt udvalg af drikke, og gør det muligt hurtigt at tilberede ingredienser til dine yndlingsmåltider med 2 hastigheder og pulse-indstilling at vælge imellem. Brug den til ingredienser lige fra urter, krydderier og grøntsager til at male kaffe og endda til at knuse is til en lækker, kold smoothie.

Stort glas, der passer perfekt til din families behov

Stort glas, der passer perfekt til din families behov

Giver op til 6 drikke (baseret på 200 ml glasstørrelse) takket være den effektive kapacitet på 1,25 l.***

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i MAX-tilstand på forskellige opskrifter

  2. hvis betragtet som et glas på 200 ml