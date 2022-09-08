2 hastigheder + pulse-indstilling at vælge imellem

Lav et bredt udvalg af drikke, og gør det muligt hurtigt at tilberede ingredienser til dine yndlingsmåltider med 2 hastigheder og pulse-indstilling at vælge imellem. Brug den til ingredienser lige fra urter, krydderier og grøntsager til at male kaffe og endda til at knuse is til en lækker, kold smoothie.