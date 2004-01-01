ChopDrop-teknologi

Fordi det er så ubehageligt og vanskeligt at hakke løg, har Philips udviklet den intelligente ChopDrop-teknologi, der gør dig i stand til at hakke dem som en kok på den nemme måde. Det unikt designede kammer holder løget fast, mens de tre skarpe knive hakker. Når stykkerne har nået deres optimale størrelse, falder de ned i skålen: Tørre og ensartede hver gang. Perfekt til løg, men også til andre grøntsager, frugt, ost, nødder og meget mere.