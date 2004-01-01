HR2505/00
Hak løg som en kok
Endelig kan du hakke fødevarer som en kok. Philips OnionChef-hakkeren med ChopDrop-teknologi giver dig ensartede og tørre stykker løg og andre ingredienser. Takket være den ekstra kniv med en høj hastighed kan du også hakke kød, urter og meget mere.
Fordi det er så ubehageligt og vanskeligt at hakke løg, har Philips udviklet den intelligente ChopDrop-teknologi, der gør dig i stand til at hakke dem som en kok på den nemme måde. Det unikt designede kammer holder løget fast, mens de tre skarpe knive hakker. Når stykkerne har nået deres optimale størrelse, falder de ned i skålen: Tørre og ensartede hver gang. Perfekt til løg, men også til andre grøntsager, frugt, ost, nødder og meget mere.
Den kraftfulde 500 W motor i Philips OnionChef-hakkeren sikrer, at du kan snitte selv hårde ingredienser nemt og hurtigt.
Philips OnionChef-hakkeren anvender en optimal lav hastighed til dens ChopDrop-teknologi. Dette sikrer, at du altid kan opnå tørre og ensartede stykker af løg og andre sarte ingredienser, såsom zucchini, kogte æg, peber, mozzarella samt hårde ingredienser – f.eks. nødder, gulerødder og meget mere. Ideel til dine foretrukne, daglige retter, såvel som forretter (salsa, tzatziki), saucer, risottoer og meget mere!
Som enhver anden kok giver Philips OnionChef-hakkeren med dens ekstra højhastighedshakkekniv dig samtidig mulighed for at opnå et finthakket resultat af en lang række ingredienser som f.eks. kød, nødder, tørret frugt, urter, parmesan, chokolade og meget mere. Hak kødet til bøf tatar, frikadeller, sauce bolognese eller tacos helt fint. Tilbered hjemmelavet pesto og humus, energibarer eller blot en frisk dressing til din foretrukne salat.
Philips OnionChef-hakkeren er udstyret med 2 hastigheder og automatisk hastighedsvælger. De forskellige funktioner kræver en anden hastighed for at opnå det optimale resultat – lav hastighed til grov hakning med ChopDrop-teknologi og høj hastighed til fin hakning med den separate højhastighedskniv. Produktet registrerer automatisk den ønskede funktion og justerer behovet for den nødvendige hastighed for at sikre, at det ønskede resultat opnås hver gang.
Aktiveringen af Philips OnionChef kan ikke være nemmere – tryk blot det øverste af produktet mod skålen. Ingen ekstra knapper, indstillinger eller kontakter. Hak som en kok med et enkelt tryk.
Philips OnionChef-hakkeren leveres med en stor 1,1 l skål. Det giver dig mulighed for at tilberede den nødvendige mængde af de væsentlige ingredienser.
Philips OnionChef-hakkeren er nemme at rengøre. Du kan skylle alle delene rene med vand eller blot anbringe dem i opvaskemaskinen.
Philips OnionChef-hakkeren er udstyret med skarpe knive i rustfrit stål. ChopDrop-teknologiens tre fine knive sikrer tør og ensartet hakning af sarte ingredienser uden at mose dem. Højhastighedshakkekniven, der medfølger separat, er dog i stand til at knuse selv hårde ingredienser.
Philips OnionChef-hakkerens store ChopDrop-kammer er designet til at give mulighed for at anbringe et helt, stort løg skåret i halve. Nu behøver du kun at skrælle det og lave et enkelt snit med kniven. OnionChef klarer resten for dig, så du ikke behøver den ubehagelige kontakt med løget.
