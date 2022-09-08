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Nyistandsatte
HR2520/01R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
400 W
Bæger
Hvid
Plast
Med en kraftig 400 W motor kan du hurtigt komme igennem dine daglige blendeopgaver og opnå problemfri resultater.
Philips ProMix er udviklet i samarbejde med det prestigefyldte Stuttgart Universitet og er en unik og avanceret blendeteknologi. Med et trekantet knivdesign, der skaber en optimal strøm af ingredienser, når du blender, og sikrer, at der blendes ensartet og hurtigt gang på gang.
Den specialdesignede knivskærm har et lukket bur omkring sig for at minimere spild og beskytte dig mod enhver stænk, mens du blender.