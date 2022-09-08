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  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder

Nyistandsatte

ProMix stavblender3000 Series

HR2520/01R1

Blend nemt og jævnt på få sekunder
Philips Stavblender Series 3000 har en kraftfuld motor på 400 W og avanceret ProMix-blenderteknologi, så du hurtigt kan blende dine yndlingsingredienser, fra supper og smoothies til pureer og dip. Alt sammen med et let og ergonomisk design.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Jævn og ubesværet blendning hver dag

Blend nemt og jævnt på få sekunder

  • 400 W

  • Bæger

  • Hvid

  • Plast

Robust 400 W-motor

Robust 400 W-motor

Med en kraftig 400 W motor kan du hurtigt komme igennem dine daglige blendeopgaver og opnå problemfri resultater.

Avanceret ProMix-blenderteknologi

Avanceret ProMix-blenderteknologi

Philips ProMix er udviklet i samarbejde med det prestigefyldte Stuttgart Universitet og er en unik og avanceret blendeteknologi. Med et trekantet knivdesign, der skaber en optimal strøm af ingredienser, når du blender, og sikrer, at der blendes ensartet og hurtigt gang på gang.

Anti-splash-designet holder spild på et minimum

Anti-splash-designet holder spild på et minimum

Den specialdesignede knivskærm har et lukket bur omkring sig for at minimere spild og beskytte dig mod enhver stænk, mens du blender.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.