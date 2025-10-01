HR3739/00
Kraftfuld mixer til hverdagens muffins og kager.
Med Philips-mixeren kan du lave lækre luftige kager og brød til din familie. Luftige, kegleformede piskeris giver kortere pisketid og jævn kagedej. Den kraftfulde 400 W-motor gør det nemt at komme igennem den hårdeste dej.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Mixer
i alt
recurring payment
Den kraftige 400 W-motor gør det nemt at arbejde med den mest genstridige dej.
Med adskillige hastigheder har du den bedste kontrol til at blande, mens Turbo-tilstanden hjælper dig med at blande dej uden besvær.
Lav en hvilken som helst bagedelikatesse takket være specialtilbehøret. Du kan lave dit eget brød derhjemme takket være dejkrogene, mens du kan lave en hvilken som helst kagedej med de kegleformede piskeris.
Det unikke kegleformede piskeris sikrer maksimal integration af luft, hvilket bidrager til en luftig struktur og en jævn kagedej
Piskerisene er designet med forskelligt mønster i den ene ende, så de kan monteres intuitivt og er nemme at montere.
Du kan låse piskeris eller dejkroge op med et enkelt tryk på en knap.
Udforsk resten af vores vigtigste køkkenredskaber, og skab dit køkkenudstyr med det samme design, som giver langvarig ydeevne.
Og som en ekstra sikkerhed leveres mixeren med 2 års garanti.
Generelle specifikationer
Tekniske specifikationer
Kompatibilitet
Sikkerhedsfunktion
Vægt og mål
Holdbarhed
Oprindelsesland
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.