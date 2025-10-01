Søgeord

    Kraftfuld mixer til hverdagens muffins og kager.

      5000 series Mixer

      HR3739/00

      Kraftfuld mixer til hverdagens muffins og kager.

      Med Philips-mixeren kan du lave lækre luftige kager og brød til din familie. Luftige, kegleformede piskeris giver kortere pisketid og jævn kagedej. Den kraftfulde 400 W-motor gør det nemt at komme igennem den hårdeste dej.

      Kraftfuld mixer til hverdagens muffins og kager.

      Dit uundværlige køkkenredskab.

      • 400 watt-motoreffekt
      • 5 hastigheder + turbo til al dej
      • 25 % hurtigere sammenlignet med traditionelle piskeris
      • Dele, der tåler opvaskemaskine
      400 W-motoreffekt til selv den mest genstridige dej

      400 W-motoreffekt til selv den mest genstridige dej

      Den kraftige 400 W-motor gør det nemt at arbejde med den mest genstridige dej.

      5 hastigheder og turbo for bedre ydeevne

      5 hastigheder og turbo for bedre ydeevne

      Med adskillige hastigheder har du den bedste kontrol til at blande, mens Turbo-tilstanden hjælper dig med at blande dej uden besvær.

      Piskeris og dejkroge

      Piskeris og dejkroge

      Lav en hvilken som helst bagedelikatesse takket være specialtilbehøret. Du kan lave dit eget brød derhjemme takket være dejkrogene, mens du kan lave en hvilken som helst kagedej med de kegleformede piskeris.

      Kegleformet piskeris pisker 25 % hurtigere end traditionelle piskeris

      Kegleformet piskeris pisker 25 % hurtigere end traditionelle piskeris

      Det unikke kegleformede piskeris sikrer maksimal integration af luft, hvilket bidrager til en luftig struktur og en jævn kagedej

      Let montering af piskeris

      Let montering af piskeris

      Piskerisene er designet med forskelligt mønster i den ene ende, så de kan monteres intuitivt og er nemme at montere.

      Praktisk udløserknap til piskerisene

      Praktisk udløserknap til piskerisene

      Du kan låse piskeris eller dejkroge op med et enkelt tryk på en knap.

      Uundværlige køkkenredskaber

      Uundværlige køkkenredskaber

      Udforsk resten af vores vigtigste køkkenredskaber, og skab dit køkkenudstyr med det samme design, som giver langvarig ydeevne.

      2 års garanti

      2 års garanti

      Og som en ekstra sikkerhed leveres mixeren med 2 års garanti.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metal
        Forprogrammerede indstillinger
        Nej
        Funktioner
        Piskning, æltning
        Produkttype
        Håndmixer
        Interface
        Drejeknap
        Ledningslængde
        1,2
        Opbevaring af ledning
        Ja
        Timer
        Nej
        Indbygget tænd/sluk-knap
        Ja
        Justerbar termostat
        Nej
        Strømindikator
        Nej
        Dele, der tåler opvaskemaskine
        Nej
        Knivmateriale
        Rustfrit stål
        Omdrejninger pr. minut (omdr./min.)
        1150
        Fri for BPA
        Ja
        Pulse-funktion
        Nej
        Knivene kan tages af
        Ja
        Kan knuse is
        Nej
        Kan blende varme ingredienser
        Nej
        Opskriftsbog
        Nej
        Støjniveau (standard)
        Lc = 86 dB(A)
        Garanti
        2
        Kompatibel med tørfoder
        Nej
        Selvrensende funktionalitet
        Nej

      • Tekniske specifikationer

        Effekt-
        400 W
        Spænding
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i pakke
        1
        Batteriprodukt
        Nej
        Klassificering af energieffektivitet
        Nej

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        Dobbelt ballonpiskeris
        Medfølgende tilbehør 2
        Dejkrog
        Relateret tilbehør 1
        DFU
        Relateret tilbehør 2
        Garantibevis

      • Sikkerhedsfunktion

        Sikkerhedscertificering
        Ja

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        9 cm
        Produktets bredde
        19,4 cm
        Produktets højde
        31,9 cm
        Produktets vægt
        1,139 kg
        Emballagelængde
        11 cm
        Emballagebredde
        21,2 cm
        Emballagehøjde
        20,9 cm
        Emballagens vægt
        1,46 kg

      • Holdbarhed

        Etui
        100 % genbrugt indhold
        Brugervejledning
        100 % genbrugspapir

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

