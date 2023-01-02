HR3760/10
Uendelig inspiration. Jævneste blandinger.
Med ProBlend Ultra-teknologi, der giver mulighed for at skabe den ultimative variation i smag og tekstur, og HomeID-appen, der viser nye muligheder. Du kan glæde hele familien med alt fra smoothies og supper til saucer og nøddesmør.Se alle fordelene
Højhastighedsblender
Download HomeID-appen, og opdag hundredvis af opskrifter til din nye blender, herunder nye ideer til drikkevarer, snacks, desserter eller endda hele måltider. Det har aldrig smagt så godt at træffe sunde valg med enkle, men smagfulde nyfortolkninger af alle slags familiefavoritter. HomeID har opskrifter, du vil elske, lige fra sundere chokoladedesserter til nærende hovedretter.
ProBlend Ultra-teknologi kombinerer 3 funktioner, der er specialdesignet til at fungere perfekt sammen, så du får det ultimative udvalg af smag og konsistens, lige som du vil have det hver gang.
ProBlend Ultra-blenderglasset er designet med unikke ribber, der kontinuerligt leder ingredienserne tilbage i blandeprocessen.
ProBlend Ultra-motoren leverer kraftfuld 1500 W effekt til at drive blandeprocessen og cirkulere alle ingredienser jævnt.
ProBlend Ultra-knivene er unikt designet med en kombination af en takket kniv til knusning af hårde ingredienser i mindre stykker og skarpe knive til at skære dem i den fineste tekstur.
Quick select-programmer på digitalt display er defineret med indstilling af tid og hastighed, så dine yndlingsopskrifter er lige ved hånden. De omfatter: Smoothie, nøddesmør, dessert, suppe, sauce, knusning af is samt rengøringfunktioner.
Aktiver rengøringsfunktionen med en lille mængde vand og opvaskemiddel, og nyd problemfri rengøring på bare 2 minutter. Rengøringsfunktion fjerner selv de mest genstridige rester som f.eks. kagedej og nøddesmør.
Alle aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen. ProBlend Ultra-knivene er specielt designet til at forhindre madpartikler i at blive fanget under knivene.
2 l blenderglas med 1,8 l effektiv kapacitet: Så der er nok til hele familien.
To gennemsigtige og holdbare BPA-fri Tritan-beholdere. Lav dine personlige drikke i mindre mængder i to separate beholdere, som du tage med på farten.
