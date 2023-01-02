Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Uendelig inspiration. Jævneste blandinger. Uendelig inspiration. Jævneste blandinger. Uendelig inspiration. Jævneste blandinger.
    • Play Pause

      7000 Series Højhastighedsblender

      HR3760/10

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Uendelig inspiration. Jævneste blandinger.

      Med ProBlend Ultra-teknologi, der giver mulighed for at skabe den ultimative variation i smag og tekstur, og HomeID-appen, der viser nye muligheder. Du kan glæde hele familien med alt fra smoothies og supper til saucer og nøddesmør.

      Se alle fordelene

      Lignende produkter

      Se alle Blender

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Se alle
      Dette produkt
      7000 Series
      • ProBlend Ultra-teknologi
      • HomeID-app
      • Quick Select-programmer
      Opdag fantastiske opskrifter og frisk kaffe med HomeID

      Download HomeID-appen, og opdag hundredvis af opskrifter til din nye blender, herunder nye ideer til drikkevarer, snacks, desserter eller endda hele måltider. Det har aldrig smagt så godt at træffe sunde valg med enkle, men smagfulde nyfortolkninger af alle slags familiefavoritter. HomeID har opskrifter, du vil elske, lige fra sundere chokoladedesserter til nærende hovedretter.

      ProBlend Ultra-teknologi

      ProBlend Ultra-teknologi kombinerer 3 funktioner, der er specialdesignet til at fungere perfekt sammen, så du får det ultimative udvalg af smag og konsistens, lige som du vil have det hver gang.

      ProBlend Ultra-blenderglas

      ProBlend Ultra-blenderglasset er designet med unikke ribber, der kontinuerligt leder ingredienserne tilbage i blandeprocessen.

      ProBlend Ultra-motor

      ProBlend Ultra-motoren leverer kraftfuld 1500 W effekt til at drive blandeprocessen og cirkulere alle ingredienser jævnt.

      ProBlend Ultra-knive

      ProBlend Ultra-knivene er unikt designet med en kombination af en takket kniv til knusning af hårde ingredienser i mindre stykker og skarpe knive til at skære dem i den fineste tekstur.

      Hurtigt valg med Quick Select-programmer

      Quick select-programmer på digitalt display er defineret med indstilling af tid og hastighed, så dine yndlingsopskrifter er lige ved hånden. De omfatter: Smoothie, nøddesmør, dessert, suppe, sauce, knusning af is samt rengøringfunktioner.

      Nem rengøring med Quick Clean-funktion

      Aktiver rengøringsfunktionen med en lille mængde vand og opvaskemiddel, og nyd problemfri rengøring på bare 2 minutter. Rengøringsfunktion fjerner selv de mest genstridige rester som f.eks. kagedej og nøddesmør.

      Dele, der tåler opvaskemaskine

      Alle aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen. ProBlend Ultra-knivene er specielt designet til at forhindre madpartikler i at blive fanget under knivene.

      Stort blenderglas med kapacitet til hele familien

      2 l blenderglas med 1,8 l effektiv kapacitet: Så der er nok til hele familien.

      Beholder til på farten

      To gennemsigtige og holdbare BPA-fri Tritan-beholdere. Lav dine personlige drikke i mindre mængder i to separate beholdere, som du tage med på farten.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metal
        Forprogrammerede indstillinger
        Ja
        Funktioner
        blendning
        Produkttype
        Blender
        Certificeringer
        i/t
        Kurvens kapacitet
        i/t
        Vandtankens kapacitet
        i/t
        Antal portioner
        7
        Skridsikre "fødder"
        Ja
        Interface
        Forudindstillet program og drejeknap
        Ledningslængde
        1
        Opbevaring af ledning
        Ja
        Holde varm-funktion
        i/t
        Timer
        i/t
        Teknologi
        ProBlend Ultra-teknologi
        Indbygget tænd/sluk-knap
        Ja
        Justerbar termostat
        i/t
        Strømindikator
        i/t
        Cool-touch-håndtag
        i/t
        Dele, der tåler opvaskemaskine
        Ja
        Min. temperatur
        i/t
        Maks. temperatur
        i/t
        Indikator for kapacitetsniveau
        Ja
        Trykaflastningsventil
        i/t
        Kandemateriale
        Glas
        Knivmateriale
        Rustfrit stål
        Omdrejninger pr. minut (omdr./min.)
        22.000
        Fri for BPA
        Ja
        Pulse-funktion
        Ja
        Knivene kan tages af
        Ja
        Kan knuse is
        Ja
        Kan blende varme ingredienser
        Ja
        Opskriftsbog
        i/t
        Støjniveau (standard)
        Lc = 83 dB(A)
        Støjniveau (maks. effekt)
        i/t
        Støjniveau (søvn)
        i/t
        Internettilslutning
        i/t
        Smart Home-kompatibilitet
        i/t
        Wi-Fi-område
        i/t
        Garanti
        2
        Opvarmningstid
        i/t
        Kompatibel med tørfoder
        i/t
        Selvrensende funktionalitet
        Ja
        EU-overensstemmelseserklæring
        Ja

      • Tekniske specifikationer

        Effekt-
        1500 W
        Spænding
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i pakke
        1
        Batteriprodukt
        i/t
        Klassificering af energieffektivitet
        i/t

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        Spatel
        Medfølgende tilbehør 2
        bæger
        Medfølgende tilbehør 3
        DFU
        Relateret tilbehør 1
        Garantikort
        Relateret tilbehør 2
        Brochure

      • Sikkerhedsfunktion

        Sikkerhedscertificering
        Ja
        Auto-sluk
        Ja
        Temperaturindikator
        i/t
        Automatisk knivstop
        Ja
        Børnesikring
        Nej

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        21,6
        Produktets bredde
        16,7
        Produktets højde
        44,2
        Produktets vægt
        4,53
        Emballagelængde
        27
        Emballagebredde
        28,3
        Emballagehøjde
        49
        Emballagens vægt
        6,188

      • Holdbarhed

        Etui
        > 90 % genbrugsmaterialer
        Brugervejledning
        > 98 % genbrugspapir

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Clippin

      Find reservedele eller tilbehør

      Gå til reservedele og tilbehør

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.